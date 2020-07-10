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رياضة

مستشهدا بكلمة سمير زاهر.. رمزي صالح: اللي ملعبش للأهلي ملعبش كورة.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:55 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
قال رمزي صالح حارس مرمى الأهلي السابق أن هادي خشبة أول من تفاوض معي لانضمامي إلى الأهلي والتواصل كان مع وكيل أعمالي، قائلا: "تدربت أول يوم في الأهلي في فرع مدينة نصر مع الأهلي في ملاعب الناشئين".

وأضاف رمزي صالح، في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: أحمد ناجي قالي أنا واثق في كلام فكري صالح عني واللي كان عارفني من خلال وجوده في جهاز منتخب الأردن مع محمود الجوهري بسبب مواجهته في تصفيات آسيا.

وتابع: الانتقال للأهلي كانت نقلة كبيرة في تاريخي وغير لي حياتي، وهناك كلمة قالها لي سمير زاهر قالي اللي ملعبش في الأهلي ملعبش كورة وشعرت بها فيما بعد.

وأكمل: لم أشارك في مباريات الأهلي في أول 6 شهور وأحمد ناجي قالي عندنا نظام واللي بدأ الموسم هو اللي بيكمل.

واصل: مانويل جوزيه قالي مش هغامر بيك ومش هتسافر كينيا ولكن تدخل حسام البدري مع سفير مصر في كينيا وحل الأزمة ولحق بالبعثة.

وكشف أن مباراة الاسماعيلي كانت أول مباراة لي مع الأهلي في الدوري ورغم الخسارة بهدف إلا أنني كنت اللاعب الوحيد الذي هتفت له الجماهير بسبب أدائي الجيد في المباراة.

أضاف: جماهير الأهلي كانت متعاطفة معي بسبب جنسيتي الفلسطينية واستقبلت بشكل جيد للغاية.
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