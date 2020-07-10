انفجر من قبل.. أهالي فرشوط بقنا يستغيثون من تسريب زيت من محول كهرباء

أستغاث المواطن محمود أحمد حفني ، مقيم مركز فرشوط قرية الدهسة نجع أحمد بمحافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود تسريب زيت من محول التيار الكهربائى، وصدور أصوات ما قد يتسبب فى حدوث انفجار المحول .





ويقول فى رسالته ان المحول حدث به انفجار فى السابق وتسبب فى موت أحد أفراد الشركة، علما بأنه يتواجد داخل الكتلة السكنية.

وناشد القارئ سرعة العمل على حل الشكوى .





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