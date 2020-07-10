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بين الناس

انفجر من قبل.. أهالي فرشوط بقنا يستغيثون من تسريب زيت من محول كهرباء

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن محمود أحمد حفني  ، مقيم مركز فرشوط قرية الدهسة نجع أحمد بمحافظة قنا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود تسريب زيت من محول التيار الكهربائى، وصدور أصوات ما قد يتسبب فى حدوث انفجار المحول .

ويقول فى رسالته ان المحول حدث به انفجار فى السابق وتسبب فى موت أحد أفراد الشركة، علما بأنه يتواجد داخل الكتلة السكنية.
وناشد القارئ سرعة العمل على حل الشكوى .

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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