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محافظات

محافظ الوادي:تسجيل 13 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:07 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد عن تسجيل ١٣ حالة إصابة جديدة لفيروس كورونا، حيث بلغ عدد إصابات الخارجة ٣ حالات و٥ حالات بمركز الداخلة، و٥ حالات بالفرافرة، بالإضافة إلى حالة وفاة بمركز الداخلة تبلغ من العمر ٧١ عاما، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية لـ ٤٥٤ إصابة منهم ٣٥ وفيات منذ بداية الأزمة. 

أكد الزملوط، في بيان صحفي رسمي، تعافي ٤ حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفى الخارجة العام، وانتهاء مدة العزل المنزلي لـ ٢٣٢ مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي.
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وشدد المحافظ، على تحذير المواطنين المخالطين للوافدين من خارج المحافظة (ضيف أو أحد أفراد الأسرة قادم من خارج المحافظة) الالتزام بالعزل المنزلي لمدة ١٤ يومًا لحين التأكد من سلامتهم، والاتصال على الأرقام (٢٩٣٦٤٦٧ -٢٩٢٩٠٣٨) عند الشعور بأي أعراض.

في سياق متصل تحذر المحافظة، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف أو العزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (٠٩٢٢٩٢٦١٨٣ / ٠١٠١٤٨١٤٨٢٥). 

وناشدت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، أهالي المحافظة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتق الجميع للخروج من هذه الأزمة وخفض معدلات الإصابة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، ومساندة جهود المحافظة في هذا الشأن.
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