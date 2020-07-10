سكان شارع 105 بالمعادى يشكون من انتشار الكلاب الضالة

أستغاث المواطن يوسف محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، تهدد سلامة المواطنين بشارع 105 بالمعادى التابعة لمحافظة القاهرة.





وقال فى رسالته: الكلاب الضاله التى تتجول فى مجموعات كبيره وتفزع السكان مما اضطرنا للإمتناع من الخروج إلى الشارع بعد الغروب بالإضافه إلى انها تجعل النوم مستحيلا نظرا نباحها المستمر طوال الليل.





وناشد القارئ المسئولين القضاء على الكلاب الضالة والتى تتكاثر بسرعة ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى على مدار اليوم والازعاج ليلا خاصة الأطفال

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