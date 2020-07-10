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بين الناس

سكان شارع 105 بالمعادى يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن يوسف محمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير، تهدد سلامة المواطنين بشارع 105 بالمعادى التابعة لمحافظة القاهرة.

وقال فى رسالته:  الكلاب الضاله التى تتجول فى مجموعات كبيره وتفزع السكان مما اضطرنا للإمتناع من الخروج إلى الشارع بعد الغروب بالإضافه إلى انها تجعل النوم مستحيلا نظرا نباحها المستمر طوال الليل.

وناشد القارئ المسئولين القضاء على الكلاب الضالة والتى تتكاثر بسرعة ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى على مدار اليوم والازعاج ليلا خاصة الأطفال
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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