سعيد يستغيث من حذف فردين من بطاقة تموين فى قرية كفر الجمالة بالمنوفية

شكا المواطن سعيد إبراهيم محمد حشيش ، المقيم فى قرية كفر الجمالة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف فردين من بطاقه السلع التموينية التى كانت تضم 4 أفراد ثم أصبحت اثنين فقط .





ويقول فى رسالته : "دون سبب طالبا عودة الأفراد المحذوفة للبطاقة التموينية حتى يستطيع صرف المقررات التموينية كاملة لاعتماده عليها فى معيشته بشكل أساسى".









رقم قومى/ 27007311700517

رقم بطاقة التموين/ 117007251565

للتواصل مع القارئ/ 01117506886

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



