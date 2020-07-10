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بين الناس

سعيد يستغيث من حذف فردين من بطاقة تموين فى قرية كفر الجمالة بالمنوفية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن سعيد إبراهيم محمد حشيش ، المقيم فى قرية كفر الجمالة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذف فردين من بطاقه السلع التموينية التى كانت تضم 4 أفراد ثم أصبحت اثنين فقط  .

ويقول فى رسالته : "دون سبب طالبا عودة الأفراد المحذوفة للبطاقة التموينية حتى يستطيع صرف المقررات التموينية كاملة لاعتماده عليها فى معيشته بشكل أساسى".


رقم قومى/  27007311700517
رقم بطاقة التموين/ 117007251565
للتواصل مع القارئ/ 01117506886
أقراء ايضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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