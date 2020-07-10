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محافظات

من أبطال الجيش الأبيض..رئيس جامعة الفيوم ينعي طبيبا توفي بكورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:06 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نعى الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة الفيوم، الدكتور ريمون عماد، المدرس المساعد بقسم الباطنة بكلية الطب بالجامعة، شهيد الواجب وبطل من أبطال الجيش الأبيض؛ الذي وافته المنية واهبا حياته للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل بجامعة الفيوم. ولأسرة الشهيد خالص العزاء والمواساة

وكان الدكتور ريمون عماد أُصيب بعدوى فيروس كورونا أثناء عمله بقسم عزل مصابي فيروس كورونا بمستشفي جامعة الفيوم، وحدثت له مضاعفات شديدة، وتم وضعه على جهاز الايكمو بمستشفى القصر الفرنساوي، حتى وافته المنية .

وكان الدكتور ريمون عماد المدرس المساعد بقسم الباطنة بكلية الطب بالجامعة ، لم يغاد رعزل مستشفى جامعة الفيوم قبل إصابته بالمرض و الوفاة ، من أجل علاج المصابين من أبناء محافظة الفيوم .


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