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بين الناس

خوفا من كورونا.. مواطنون يشكون التكدس عند التأمينات الاجتماعية بالعتبة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمد عادل ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكدس وتزاحم المواطنين فى تأمينات العتبة بمحافظة القاهرة بالمخالفة لتعليمات السلامة والأمان للوقاية من فيروس كورونا ومن أهمها التباعد.

 ويقول فى رسالته : أن أغلب المواطنين لا يرتدون الكمامات الواقية، طالبا بضرورة تشديد الرقابة على أماكن تقديم الخدمات الحكومية التى تشهد إقبال كثيف من المواطنين.

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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