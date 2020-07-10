وحيد حامد يفجر مفاجأة: عرضت فيلم البريء على نور الشريف

أكد الكاتب وحيد حامد، أنه قدم مع الزعيم عادل العديد من الأعمال الفنية، قائلا: " أنا كنت أكتب السيناريو وأبعته لعادل إمام وعمره ما طلب منى تعديل".





ونفى حامد خلال لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى:" حدوث خلافات بينه وبين الفنان عادل إمام أو المخرج شريف عرفة"؛ مشيرا إلى أنهما مازالا أقرب الناس إلى قلبه ولكن التنوع مهم.





وكشف حامد، أنه اختلف مع أحمد زكي هو والمخرج أثناء تصوير فيلم البرئ، مرددا: "الطيب قال أنا هجيب نور الشريف، ونور الشريف قال السيناريو ده ما يعملهوش إلا أحمد زكى".





وتحدث حامد عن فيلمه : "فيلم الغول لم يكن في ذهنى على الإطلاق أن يكون مشهد قتل فريد شوقى أن يكون محاكاة لمقتل السادات والقانون يسمح بعرض المصنف الفني عرض واحد دون تصريح وعندما رفض الفيلم عملت عرض خاص وعزمت ككل المفكرين وأصبحت قضية كبيرة جدا وبدأوا في الدفاع عن الفيلم وعرض والرقباء كتبوا تقارير تودينى حبل المشنقة" .