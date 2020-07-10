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بين الناس

إنشاء كوبري مطلب أهالي عزبة أبو راجحي محافظة كفر الشيخ

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن أحمد عبدالفتاح عبدالفتاح عجور، من أهالى عزبة أبو راجحي مركز بيلا محافظه كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أنشاء كوبرى مشاه .

ويقول فى رسالته : نطالب بعمل كوبرى بدلا من الذى تم هدمه مؤخرا لأنه كان آيل للسقوط، ولم يتم بناء كوبرى جديد أو معدية، مما يؤثر على حركة الأهالى .

التواصل مع القارئ 01007748633

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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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