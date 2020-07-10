إنشاء كوبري مطلب أهالي عزبة أبو راجحي محافظة كفر الشيخ

ناشد المواطن أحمد عبدالفتاح عبدالفتاح عجور، من أهالى عزبة أبو راجحي مركز بيلا محافظه كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أنشاء كوبرى مشاه .





ويقول فى رسالته : نطالب بعمل كوبرى بدلا من الذى تم هدمه مؤخرا لأنه كان آيل للسقوط، ولم يتم بناء كوبرى جديد أو معدية، مما يؤثر على حركة الأهالى .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



