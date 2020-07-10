لامبورجيني تكشف عن أول سيارة خارقة لها



وتعتبر هذه النسخة هي الأقوى في تاريخ إيطاليا العريقة وهو الامر الذي جذب انتباه عشاق فئة السوبر كار .





وأعلنت لامبورجيني عن سعر سيان رودستر الهايبرد الجديدة والذي يبلغ 3.7 مليون دولار وهو ما يوازي 13.9 مليون ريال سعودي.





وتتميز هذه السيارة بمحرك هايبرد قو يتكون من محرك V12 سعة 6.5 لتر تنفس طبيعي مع محرك كهربائي 48 فولت بقوة 33 حصان تم دمجه مع ناقل الحركة، وهو ما يعني أن السيارة يمكنها الحركة عن طريق القوة الكهربائية على السرعات المنخفضة سواء كان ذلك لركن السيارة أو الرجوع للخلف دون الحاجة إلى الوقود.



اما بالنسبة للمحرك فمحرك السيارة رودستر الهجين قوة قدرها 819 حصان، ويمكنها الانطلاق كالصاروخ من الثبات وحتى 100 كيلومتر في الساعة في 2.9 ثانية فقط وعلى الجانب الآخر للسيارة يمكن لمحرك سيان رودستر أن ينطلق بالسيارة لسرعات قصوى تتخطى 350 كيلومتر في الساعة.





كشفت شركة لامبورجيني الإيطالية المتخصصة في صناعة السيارات الخارقة عن طراز سيان رودستر السوبر كار الجديد .