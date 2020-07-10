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أخبار العالم

أمريكا تسجل أكثر من 65 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في بيان عاجل لها منذ قليل، بأن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 65 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. 

كما سجلت ولايات ألاباما ومونتانا وويسكونسين أعدادا قياسية للمصابين الخميس. ويزداد عدد الإصابات في 41 ولاية، حسب تحليل "رويترز" لإحصاءات الأسبوعين الآخرين بالمقارنة مع إحصاءات الأسبوعين اللذين سبقاهما.

ويأتي ذلك بعد يوم من تسجيل الولايات المتحدة حصيلة يومية قياسية للمصابين الأربعاء، بلغت 60541 إصابة.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين في الولايات المتحدة تجاوز 3.1 مليون حالة، وحصيلة الضحايا وصلت إلى أكثر من 133 ألف شخص.
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