AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 استخدامات عن القهوة لن تتوقعها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تشتهر القهوة  في كل مكان بمذاقها المختلف ونحويجها الخاص بأهل كل منطقة ولكن يمكنك ان تتعرف علي استخدامات القهوة التي لاتتوقعها

* إضافة الحبوب المتبقية في دقيق الشوفان الخاص بك وتحويل وجبة الإفطار المملة إلى نكهة لذيذة.

* القهوة مقشر رائع للبشرة ويمكن استخدامها لفرك قدمك أو جسمك أو وجهك.

* يمكنك أيضًا إطعام نباتاتك ببعض السماد الطبيعي الطازج. كل ما عليك فعله هو مزجها في نباتات الأصيص ورؤية نباتاتك مرفوعة.

* يمكنك استخدامه في الواقع لتنظيف الأواني الدهنية. فقط افركي السطح بمسحوق القهوة المتبقي واتركيه لبضع دقائق قبل الغسيل.

* يُعرف قهوة الترشيح برائحتها ويمكنك استخدامها كمعطر DIY. قم بتخزينه في وعاء في الثلاجة أو في زاوية

* الكافيين سام للغاية للحشرات لذا يمكنك استخدامه لصد الحشرات في الشرفة أو عتبات النوافذ.

* يمكن استخدامه لإصلاح الأثاث القديم المخدوش. أولًا ، قم بعمل معجون سميك باستخدام البن المطحون والماء، ثم افركه باستخدام كرة أو قطعة قطن. اتركه لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم امسحه بقطعة قماش قطنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استغلي الحجر المنزلي .. ماسك تقشير الوجه بالقهوة وزيت الزيتون

يزيل الجلد الميت.. ماسك القهوة لتقشير البشرة

لاتستغني عنها .. 8 استخدامات لماء سلق المكرونة لاتتوقعينها

4 استخدامات مذهلة لـ حبيبات القهوة.. تعرفي عليها

لا ترميها بعد اليوم.. 4 فوائد مهمة لـ بواقي القهوة

تزيل الجلد الميت .. طريقة تقشير البشرة بالقهوة وفوائدها

ترشيحاتنا

أنا وقلبي.. مجدي الهواري على شاطئ البحر برفقة ابنته

أبرز أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: أقبل عدم توافقك مع فكري لكن أوعى تخلى اعتقادك يدمر الدولة.. والمسماري لـ أردوغان: الرئيس السيسي لا يتحدث ولكن يفعل.. فتاة تروي مأساتها مع شاب قبل زفافها بأسبوعين

الزمالك ينجح في التعاقد مع قائد منتخب مصر لشباب اليد لمدة 4 مواسم

ظهرت بالدبلة.. منى فاروق تثير جدل السوشيال ميديا من جديد حول زواجها

حقوق النبي على أمته.. الأزهر العالمي للفتوى يكشف عنها

لمرض كاني ويست .. التوتر يسيطر على كيم كارداشيان بسبب زوجها.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرض كاني ويست .. التوتر يسيطر على كيم كارداشيان بسبب زوجها.. صور

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة