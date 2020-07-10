5 استخدامات عن القهوة لن تتوقعها

تشتهر القهوة في كل مكان بمذاقها المختلف ونحويجها الخاص بأهل كل منطقة ولكن يمكنك ان تتعرف علي استخدامات القهوة التي لاتتوقعها
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* إضافة الحبوب المتبقية في دقيق الشوفان الخاص بك وتحويل وجبة الإفطار المملة إلى نكهة لذيذة.
* القهوة مقشر رائع للبشرة ويمكن استخدامها لفرك قدمك أو جسمك أو وجهك.
* يمكنك أيضًا إطعام نباتاتك ببعض السماد الطبيعي الطازج. كل ما عليك فعله هو مزجها في نباتات الأصيص ورؤية نباتاتك مرفوعة.
* يمكنك استخدامه في الواقع لتنظيف الأواني الدهنية. فقط افركي السطح بمسحوق القهوة المتبقي واتركيه لبضع دقائق قبل الغسيل.
* يُعرف قهوة الترشيح برائحتها ويمكنك استخدامها كمعطر DIY. قم بتخزينه في وعاء في الثلاجة أو في زاوية
* الكافيين سام للغاية للحشرات لذا يمكنك استخدامه لصد الحشرات في الشرفة أو عتبات النوافذ.
* يمكن استخدامه لإصلاح الأثاث القديم المخدوش. أولًا ، قم بعمل معجون سميك باستخدام البن المطحون والماء، ثم افركه باستخدام كرة أو قطعة قطن. اتركه لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم امسحه بقطعة قماش قطنية.