5 استخدامات عن القهوة لن تتوقعها

تشتهر القهوة في كل مكان بمذاقها المختلف ونحويجها الخاص بأهل كل منطقة ولكن يمكنك ان تتعرف علي استخدامات القهوة التي لاتتوقعها





* إضافة الحبوب المتبقية في دقيق الشوفان الخاص بك وتحويل وجبة الإفطار المملة إلى نكهة لذيذة.





* القهوة مقشر رائع للبشرة ويمكن استخدامها لفرك قدمك أو جسمك أو وجهك.





* يمكنك أيضًا إطعام نباتاتك ببعض السماد الطبيعي الطازج. كل ما عليك فعله هو مزجها في نباتات الأصيص ورؤية نباتاتك مرفوعة.





* يمكنك استخدامه في الواقع لتنظيف الأواني الدهنية. فقط افركي السطح بمسحوق القهوة المتبقي واتركيه لبضع دقائق قبل الغسيل.





* يُعرف قهوة الترشيح برائحتها ويمكنك استخدامها كمعطر DIY. قم بتخزينه في وعاء في الثلاجة أو في زاوية



