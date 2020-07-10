AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد .. ماذا فعل زوج بعد رؤية زوجته تخونه

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

في واقعة مثيرة، شوهد زوج غاضب يقتحم مطعمًا ويسقط  زوجته أرضا بضربة واحدة بعد أن وجدها تتشارك في تناول وجبة طعام مع رجلين.


 ووقع الحادث داخل مطعم شعبي في مدينة باودينج بمقاطعة خبي بشمال الصين ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء ومقرها سيتشوان.


اقرأ أيضا:


العلماء يتوصلون لحقيقة تطور فيروس كورونا .. تفاصيل


 وبحسب صحيفة ديلي اكسبريس، تظهر لقطات من المراقبة  رجل في قمة غضبه يمشي بجانب أحد موظفين المطعم و يأمره بإحضار زجاجات من البيرة، قبل التوجه إلى طاولة حيث تجلس امرأة ورجلين.


ويبين الفيديو المسجل في ٢ يوليو الماضي، الرجل وهو  يتوقف أمام امرأة  وضربها بيده   اليمنى في وجهه، ليطرحها أرضا على الفور، ثم يذهب إلى الجانب الآخر من الطاولة ويبدء  في مهاجمة  رجل بزجاجة بيرة فارغة.


وخلال هجوم الرجل صح  في الزبائن " هذه زوجتي"، ليطرحها أرضا بضربة واحدة لتظل بلا حراك على مقعد المطعم بعد تعرضها لضربة قوية.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لضمان التباعد الاجتماعي.. مطعم لزبون واحد فقط في الهواء الطلق..فيديو

شجار وتشابك بالأيدي بمطعم في أركنساس لتجاهل التباعد الاجتماعي.. صور

ترشيحاتنا

وسائل إعلام: انفجار غرب طهران استهدف معسكرًا لفيلق القدس

الزمالك ينجح في التعاقد مع قائد منتخب مصر لشباب اليد لمدة 4 مواسم

الزمالك يبدأ احتفالاته داخل مقر النادي في ميت عقبة.. فيديو

شاهد .. ماذا فعل زوج بعد رؤية زوجته تخونه

صعب يفهموا الوزن النسبي.. نبيل الحلفاوي يعلق على احتفال الزمالك بـ"نادي القرن الافريقي"

نوال الزغبي تحذر من التعامل مع هؤلاء .. من هم؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

بعد إجراء فحص كورونا مرتين..سيدة تتلقى خبرا مؤلما رغم سلبية نتائج التحليل

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد