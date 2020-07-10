شاهد .. ماذا فعل زوج بعد رؤية زوجته تخونه

في واقعة مثيرة، شوهد زوج غاضب يقتحم مطعمًا ويسقط زوجته أرضا بضربة واحدة بعد أن وجدها تتشارك في تناول وجبة طعام مع رجلين.

ووقع الحادث داخل مطعم شعبي في مدينة باودينج بمقاطعة خبي بشمال الصين ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء ومقرها سيتشوان.

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وبحسب صحيفة ديلي اكسبريس، تظهر لقطات من المراقبة رجل في قمة غضبه يمشي بجانب أحد موظفين المطعم و يأمره بإحضار زجاجات من البيرة، قبل التوجه إلى طاولة حيث تجلس امرأة ورجلين.

ويبين الفيديو المسجل في ٢ يوليو الماضي، الرجل وهو يتوقف أمام امرأة وضربها بيده اليمنى في وجهه، ليطرحها أرضا على الفور، ثم يذهب إلى الجانب الآخر من الطاولة ويبدء في مهاجمة رجل بزجاجة بيرة فارغة.

وخلال هجوم الرجل صح في الزبائن " هذه زوجتي"، ليطرحها أرضا بضربة واحدة لتظل بلا حراك على مقعد المطعم بعد تعرضها لضربة قوية.



