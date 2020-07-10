وكيل محمود الجزار يحسم الجدل حول عودة اللاعب لـ الأهلي أو الاحتراف .. فيديو

أكد محمد عبدالجابر، وكيل أعمال اللاعب محمود الجزار، مدافع

النادي الأهلي

والمعار الى صفوف نادي الجونة، ان مسئولي النادي الأهلي لم يطلبوا عودة اللاعب في نهاية الموسم.