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منوعات

رجل ذهب لجنازة أمه ليجد جثة سيدة أخرى غيرها .. تفاصيل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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احمد شريف

أصيب ابن بالصدمة عندما وجد سيدة متوفية ترتدي ملابس أمه ومجوهراتها وهي  بالنعش خلال  جنازتها.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، تعرض الدكتور جيري بومان لهذا الموقف العجيب حين وصل إلى  مراسم النعش المفتوح في بيت ألكسندر الجنائزي في شارلوت بولاية نورث كارولينا ، تمهيدا لجنازة أمه ليكتشف أن المرأة التي  في التابوت   لم تكن أمه المتوفاة مؤخرًا كاثرين وايت ، ولكنها إليز ماكنيس البالغة من العمر 91 عامًا ، وهي امرأة ماتت في مدينة الولايات المتحدة في اليوم السابق.


وأوضحت الصحيفة، أنه تم نقل كلتا المرأتين إلى دار الجنازة حتى يمكن إعداد جثتيهما للدفن ، لكن الموظفين استبدلوا السيدة ماكنيس مع السيدة وايت البالغة من العمر 75 عامًا في خطأ غير مقصود.


وتبين أن أقارب السيدة ماكنيس قد أخدت جثة السيدة وايت بدلا من جثة السيدة ماكنيس عن طريق الخطأ في مراسم منفصلة ، في 2 يوليو.


وقال أحد الأقارب أن بعض أفراد عائلة ماكنيس لاحظوا أنها تبدو مختلفة قليلًا عن المعتاد، لتنتابهم الشكوك نحو جثة السيدة ماكنيس، ليتبين بعد ذلك استبدال جثتها بسيدة أخرى عن طريق الخطأ.

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