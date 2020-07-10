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اقتصاد

للمرة الثانية هذا العام.. صندوق النقد والبنك الدوليان يوصيان بعقد الاجتماعات السنوية "افتراضيا" بسبب "كورونا"

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:17 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أوصت إدارتا صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجالسهما التنفيذية، في وقت مبكر من صباح اليوم /الجمعة/، بإقامة الاجتماعات السنوية لعام 2020 المقرر انعقادها في الفترة ما بين 12 إلى 18 أكتوبر القادم عن بعد وباستخدام شبكات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في الظروف الراهنة واستمرار تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي وكريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي مشترك، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، "نواصل مراقبة جائحة "كوفيد-19" حول العالم ، والمخاوف الصحية المستمرة المتعلقة بالوباء".

وأكدا على أن هدف المؤسستين الدوليتين هو توفير الدعم اللازم والمشورة للدول الأعضاء بفعالية مع ضمان صحة وسلامة المشاركين في اجتماعات الربيع والموظفين من الجانبين، كما سيواصلان متابعة مستجدات الجائحة.
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