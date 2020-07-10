ضبط لحوم ودواجن فاسدة في حملات بدمياط

وأسفرت الحملات التى شنتها ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطرى بدمياط بالاشتراك مع متابعة المحافظة والرقابة التموينية، عن ضبط 13 كيلو من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية .





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كما توجهت الحملة لأحد المطاعم التى تقدم وجبات التيك اواى ومصنعات اللحوم وتم ضبط 18 كيلو من الدواجن والسجق مجهولة الهوية والفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.





تم تحرير المحاضر اللازمة للمحال والمطاعم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أصحاب محال الجزارة والمطاعم.











