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منوعات

ظهور كائن غريب الشكل وهو يتشبث بذراعيه في صخرة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:25 ص
صدى البلد
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احمد شريف

أصيب رواد التواصل الاجتماعي بحالة من الحيرة،  بعد ظهور مقطع فيديو لمخلوق "غريب الشكل"، يتشبث بذراعيه الطويل على صخرة.


ونشر أحد نشطاء  تطبيق تيك توك،  المقطع يوم الثلاثاء الماضي، وسأل المشاهدين عما إذا كانوا يعرفون طبيعة  "هذا المخلوق الصغير".


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ووفقا لصحيفة ديلي ستار، وصف المخلوق بأنه  يشبه  السحلية ، ويغطي جسده نسيج متعرج من  رأسه حتى ذيله.


وحاول أحد المستخدمين البحث عنه على شبكة الإنترنت ولكنه لم يجد أي إجابة حول هذا الكائن الغامض.


وأوضحت الصحيفة، أنه تمت مشاهدة المقطع حوالي ٥٠٠ ألف مرة ، حيث قال ناشر الفيديو  إنها وجد المخلوق في مدينة بولدر في نيفادا ، الولايات المتحدة.


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