مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا في حصيلة كورونا اليومية.. وإيطاليا تحظر دخول مسافرين من 13 بلدا بسبب الوباء.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: استمرار الخلافات الفنية والقانونية بشأن سد النهضة

التحالف العربي يدمر زورقين مفخخين في البحر الأحمر

العراق يرفع قيود السفر للخارج ويسمح بدخول الوافدين

اشتباكات عنيفة بين مليشيات الوفاق في محيط بعثة الأمم المتحدة بطرابلس

أمريكا تسجل أرقام قياسية في محصلة كورونا اليومية





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن وزارة الموارد المائية والري المصرية أكدت استمرار الخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي موضحة انه "لم يتحقق أي توافق في النقاط الفنية او القانونية" بين الدول الثلاث.





وأوضحت الوزارة أنه تواصلت لليوم السابع على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة برعاية الاتحاد الافريقي وممثلي الدول والمراقبين التي تهدف الى التباحث حول اتفاق ملء السد وتشغيله، مشيرةً إلى أنه تم التوافق على قيام كل دولة بارسال تقريرها اليوم الى جنوب افريقيا مع استمرار المناقشات على المستويين الفني والقانوني حتى 13 يوليو الجاري على أن يتم اليوم الجمعة عقد اجتماعات للجان الفنية والقانونية مرة أخرى.





وذكرت "الوطن" أن مصر سجلت تراجعًا ملحوظًا في إصابات ووفيات فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة انخفاضا من 1025 إصابة و75 وفاة يوم الأربعاء.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أشارت "الراي" إلى أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و3 حالات وفاة.





وقالت "الأنباء" إن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تدمير زورقين مفخخين في البحر الأحمر، حيث قال إنهما: "مفخخين مسيّرين عن بعد... وشكلا تهديدا وشيكا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديدا للأمن الإقليمي والدولي": وتم تدميرهما جنوبي ميناء الصليف اليمني.





ولفتت "القبس" إلى أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، أعلنت عن رفع قيود السفر عن المواطنين، بشرط الالتزام بالحجر المنزلي عند العودة، لمدة 14 يوما، مضيفة: "السماح للعراقيين كافة بالسفر إلى خارج العراق على أن يؤخذ تعهد منهم بالحجر الصحي المنزلي 14 يوما عند العودة".





وأكد بيان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية على ضرورة الفحص السريري والمختبري للقادمين في المنفذ الحدودي، وأخذ الإجراءات الصحية اللازمة بحسب النتائج.





وذكرت "الجريدة" أن اشتباكات عنيفة اندلعت، الخميس، بين فصائل ميليشيات طرابلس من أجل السيطرة على محطات الوقود في منطقة جنزور غربي العاصمة الليبية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وحرق منازل على بعد كيلومترين من مقر بعثة الأمم المتحدة في جنزور ومقر إقامة الممثلة الخاصة، للأمين العام للأمم المتحدة.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 65.500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19.





وأفادت "الجريدة" بأن إيطاليا، حظرت دخول مسافرين من 13 دولة وصفتها بأنها تسجل مستويات عالية في الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وشملت القائمة، التي أعدتها وزارة الصحة أرمينيا والبحرين وبنغلادش والبرازيل والبوسنة وتشيلي والكويت ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وعمان وبنما وبيرو وجمهورية الدومينكان.



