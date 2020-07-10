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أخبار العالم

أغلبهم مصريون.. أرقام قياسية للوافدين المرحلين من الكويت

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الكويتية أن نحو 160 ألف وافد غادروا البلاد منذ 16 مارس الماضي، وحتى أمس، وذلك تزامنًا مع بدء تفشي فيروس كورونا في المنطقة العربية. 

ووفقًا لإحصائية رسمية نشرتها صحيفة "الراي" الكويتية، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد المغادرين من الوافدين إلى نحو مليون وصف بحلول نهاية العام الجاري. 


وقالت "الراي" إن "أسباب سفر كثير من المقيمين، تعزو إلى أن الوضع المالي والمعيشي في الكويت أصبح صعبًا، خصوصًا بعد أن قامت بعض مؤسسات القطاع الخاص بإنهاء خدمات أعداد كبيرة من الموظفين، بسبب الخسائر المالية الناجمة عن أزمة كورونا وتوجه الحكومة إلى سياسة الإحلال الوظيفي في الدولة، ما ساهم في دفع أعداد كبيرة من الوافدين إلى حزم أمتعتهم والعودة إلى بلادهم  للاستقرار مع أسرهم".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: "منذ 16 مارس الماضي وحتى 9 يوليو الجاري (أي خلال 116 يومًا - 16 في مارس و30 في أبريل و31 في مايو و30 في يونيو و9 في يوليو) شهد مطار الكويت الدولي مغادرة 158031 مسافرًا على متن 993 رحلة جوية، لعدد كبير من الدول، فيما كان النصيب الأكبر للجاليتين المصرية والهندية، والبقية تنوعت بين شرق آسيا وأوروبا".

وتابعت المصادر: "من المتوقع أن يتضاعف عدد المسافرين مع تشغيل المطار بداية الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد المغادرين إلى نحو مليون ونصف المليون مقيم حتى نهاية العام الحالي".

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