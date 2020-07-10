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رياضة

طاهر محمد طاهر يتحدث عن محمد صلاح ورغبته في أن يصبح خليفته

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:50 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد طاهر محمد طاهر نجم فريق الأهلي المنضم حديثا من المقاولون العرب أن الجميع في المقاولون يشبهونه بـ محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الاول في ظل امتلاكه لـ امكانيات رائعة بالاضافة لصغر سنه 

وأضاف طاهر محمد في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أنه في بداية الامر لم يكن يكترث لهذا الامر ولا يفكر به ولكن طموحه كان تقديم اداء جيد وتطوير أدائه. 


وأضاف طاهر أنه التقي مع محمد صلاح خلال مباراة المنتخب امام تونس خلال فترة تولي خافيير أجيري قيادة المنتخب حيث وجده شخص طموح وذو عقلية مميزة .

وتابع أنه عقب ذلك اللقاء أصر على ان هدفه الجديد هو ان يصبح مثل محمد صلاح و يحقق انجازات مماثلة. 

وأكمل أن جميع عناصر النجاح تتجمع في محمد صلاح بالاضافة لكونه شخص متواضع وبسيط.
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