Rolls-Royce تطرح Wraith Kryptos برسالة مشفرة.. فيديو

طرحت شركة Rolls-Royce سيارتها الجديدة Wraith Kryptos التي سيتم تصنيع 50 نسخة منها فقط كما اعلنت رولز رويس عن تقديم لغز خفي في السيارة الجديدة Wraith Kryptos التي تتمتع بتقنية تصميم مختلفة ومميزة وتحتوي السيارة على رسالة مشفرة من خلال التصاميم المعقدة داخلها وخارجها ترغب الشركة في توصيلها لمن يمكنه فهم هذه الرسالة الخفية و يقوم بحلها و فهم الرسالة .
تظهر داخل Wraith Kryptos أجزاء من الشفرة باللون الأخضر في مقاعد السيارة على مساند الرأس كما يوجد اللون الأخضر من خلال خطوط على الجزء الخارجي من السيارة مع فرش جلدي في الداخل و من المتوقع أن يتجاوز سعرها 5 مليون جنية مصري دون جمارك .
Rolls-Royce Wraith Kryptos
Wraith Kryptos تأتي بجوانب مشفرة ورموز غريبة في كل أنحاء السيارة تكون رسالة سرية تسعي الشركة لنقلها ، وأكدت الشركة أنها تسعي للبحث عمن يمكن فك شفرة هذه الرسالة ومعرفة ما فيها. ومن المعروف أن سيارات رولزرويس تـأتي بسقف مميز بنجوم لامعة كريستالية تشبه السماء المرصعة بالنجوم في الليل .
الوضع مختلف داخل السيارة Wraith Kryptos فتم وضع رسومات شبيهة بنظام بيانات الحاسبات الآلية التي تشبة رسائل فيلم ماتريكس في شفرة مميزة من الصعب التوصل الي أسرارها علي نفس نهج الفيلم .
تظهر داخل Wraith Kryptos أجزاء من الشفرة باللون الأخضر في مقاعد السيارة على مساند الرأس كما يوجد اللون الأخضر من خلال خطوط على الجزء الخارجي من السيارة مع فرش جلدي في الداخل و من المتوقع أن يتجاوز سعرها 5 مليون جنية مصري دون جمارك .