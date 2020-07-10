AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

Rolls-Royce تطرح Wraith Kryptos برسالة مشفرة.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:01 ص
Rolls-Royce Wraith
Rolls-Royce Wraith Kryptos
Advertisements
اشرف عطية
طرحت شركة Rolls-Royce سيارتها الجديدة Wraith Kryptos التي سيتم تصنيع 50 نسخة منها فقط كما اعلنت رولز رويس عن تقديم لغز خفي في السيارة الجديدة Wraith Kryptos التي تتمتع بتقنية تصميم مختلفة ومميزة وتحتوي السيارة على رسالة مشفرة من خلال التصاميم المعقدة داخلها وخارجها ترغب الشركة في توصيلها لمن يمكنه فهم هذه الرسالة الخفية و يقوم بحلها و فهم الرسالة .

Rolls-Royce Wraith Kryptos

Wraith Kryptos تأتي بجوانب مشفرة ورموز غريبة في كل أنحاء السيارة تكون رسالة سرية تسعي الشركة لنقلها ، وأكدت الشركة أنها تسعي للبحث عمن يمكن فك شفرة هذه الرسالة ومعرفة ما فيها. ومن المعروف أن سيارات رولزرويس تـأتي بسقف مميز بنجوم لامعة كريستالية تشبه السماء المرصعة بالنجوم في الليل .

الوضع مختلف داخل السيارة Wraith Kryptos فتم وضع رسومات شبيهة بنظام بيانات الحاسبات الآلية التي تشبة رسائل فيلم ماتريكس في شفرة مميزة من الصعب التوصل الي أسرارها علي نفس نهج الفيلم .

تظهر داخل Wraith Kryptos أجزاء من الشفرة باللون الأخضر في مقاعد السيارة على مساند الرأس كما يوجد اللون الأخضر من خلال خطوط على الجزء الخارجي من السيارة مع فرش جلدي في الداخل و من المتوقع أن يتجاوز سعرها 5 مليون جنية مصري دون جمارك .  

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على معاني أسماء أشهر ماركات السيارات في مصر والعالم

منها سيارة محمد رمضان .. أفخم 5 سيارات في العالم .. صور

الصين تكشف عن قاتلة رولز رويس

محرك من بي إم دبليو.. مواصفات رولزرويس جوست 2021 rolls royce ghost

يمتلك 7000 سيارة | أبرز سيارات سلطان بروناي.. معظمها من الذهب..صور

معلومات جديدة عن رولز رويس جوست 2021.. صور

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد: مفيش مقارنة بين مصطفى محمد ومروان محسن ..فيديو

فصيح اللسان ولا يقول المنكر.. الأزهر العالمي للفتوى يكشف عن أوصاف النبي

رجل ذهب لجنازة أمه ليجد جثة سيدة أخرى غيرها .. تفاصيل

حاصرتهم النار وماتوا محروقين.. نهاية الاستاذ سيد وزوجته المأساوية .. وصية المتوفى: اقروا على روحي الفاتحة

خالد مرتجي ينشر صورته ضاحكا بعد تسجيل لقب نادي القرن لـ الزمالك بوزارة التموين

3 أمور مستفادة في قصة البقرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

حاصرتهم النار وماتوا محروقين.. نهاية الاستاذ سيد وزوجته المأساوية .. وصية المتوفى: اقروا على روحي الفاتحة

وجبة صحية للأطفال من الشهر السادس