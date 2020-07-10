Rolls-Royce تطرح Wraith Kryptos برسالة مشفرة.. فيديو

Wraith Kryptos

Wraith Kryptos





Rolls-Royce Wraith Kryptos





Wraith Kryptos تأتي بجوانب مشفرة ورموز غريبة في كل أنحاء السيارة تكون رسالة سرية تسعي الشركة لنقلها ، وأكدت الشركة أنها تسعي للبحث عمن يمكن فك شفرة هذه الرسالة ومعرفة ما فيها. ومن المعروف أن سيارات رولزرويس تـأتي بسقف مميز بنجوم لامعة كريستالية تشبه السماء المرصعة بالنجوم في الليل .







الوضع مختلف داخل السيارة Wraith Kryptos فتم وضع رسومات شبيهة بنظام بيانات الحاسبات الآلية التي تشبة رسائل فيلم ماتريكس في شفرة مميزة من الصعب التوصل الي أسرارها علي نفس نهج الفيلم .

Wraith Kryptos