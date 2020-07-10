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أخبار البلد

حدث ليلا .. الجيزة تغلق شارع السودان جزئيا .. دوي انفجار بطهران.. ومرتزقة تركيا يستعدون لاختراق خط سرت

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:32 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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حمادة خطاب
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة الموافق 10-7-2020 نستعرضها من خلال التقرير التالي: 

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك النادى الأهلى بازالة كافة اللافتات التى تحمل اسم النادى الأهلى ومكتوب عليها نادى القرن.
وقال مرتضى إنه قام بتسجيل العلامة التجارية لنادى الزمالك فى وزارة التجارة والتموين وهى علامة مسجلة باسم الزمالك ولا يمكن للأهلى تسجيل تلك العلامة مسنقبلا.

أعلنت محافظة الجيزة انه في إطار الإجراءات التي تتم بالتعاون مع شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء المنفذة لأعمال إصلاح كابل جهد متوسط طوارئ ما يستلزم إجراء قطع عرضي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين. 

استعدادا لاختراق خط سرت.. أول لقطات توثق دخول مرتزقة وميليشيات إرهابية إلى ليبيا قادمين من تركيا.. فيديو






نشرت صحيفة "المرصد" الليبية، أمس الخميس، لقطات مصورة توثق لحظة دخول مرتزقة ومليشيات إرهابية إلى الأراضي الليبية عبر طائرة شحن تركية خرجت من مدينة إسطنبول التركية.

سماع دوي انفجار غرب العاصمة الإيرانية طهران





أفادت وسائل إعلام إيرانية في أنباء عاجلة منذ قليل، بسماع دوي انفجار غرب العاصمة طهران.


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