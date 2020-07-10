حدث ليلا .. الجيزة تغلق شارع السودان جزئيا .. دوي انفجار بطهران.. ومرتزقة تركيا يستعدون لاختراق خط سرت

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات الهامة على مدار الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة الموافق 10-7-2020 نستعرضها من خلال التقرير التالي:

مرتضى منصور: سجلت علامة باسم الزمالك كنادي القرن فى وزارة التموين











طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك النادى الأهلى بازالة كافة اللافتات التى تحمل اسم النادى الأهلى ومكتوب عليها نادى القرن. وقال مرتضى إنه قام بتسجيل العلامة التجارية لنادى الزمالك فى وزارة التجارة والتموين وهى علامة مسجلة باسم الزمالك ولا يمكن للأهلى تسجيل تلك العلامة مسنقبلا.

الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين لمدة ٣ أيام







أعلنت محافظة الجيزة انه في إطار الإجراءات التي تتم بالتعاون مع شركه جنوب القاهره لتوزيع الكهرباء المنفذة لأعمال إصلاح كابل جهد متوسط طوارئ ما يستلزم إجراء قطع عرضي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين.