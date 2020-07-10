أخبار الرياضة...مرتضى منصور يعلن تسجيل لقب نادي القرن للزمالك بوزارة التموين..أول رد فعل من خالد مرتجي..الأهلي يقلص مهام عبدالحفيظ

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الاولي من اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:









يجهز مسئولو الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، مفاجآت لإعلانها على جماهير الزمالك خلال الاحتفالية المنتظرة اليوم الخميس.









قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمسئول عن ملف الكرة بالقلعة الحمراء، قرر تقليص صلاحيات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق.









طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك النادى الأهلى بازالة كافة اللافتات التى تحمل اسم النادى الأهلى ومكتوب عليها نادى القرن.









سخر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي من احتفالات نادي الزمالك مساء أمس بـ لقب نادي القرن الحقيقي وفقا لـ قرارا مرتضى منصور رئيس الزمالك .







