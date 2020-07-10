لو مسافر بالقطار.. 4 خطوط متوقع تأخرها اليوم تعرف عليها

أعلنت السكة الحديد موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 10 /7 /2020، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.









أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية





متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة.









ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي





متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:





- القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة





أسيوط / أسوان مدة ٤٠ دقيقة









ثالثًا: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة





رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة



