ظهور أسنان تشبه الإنسان في سمكة عمرها ٤٠٠ مليون سنة

طبقًا لتحليل جديد للأشعة السينية للحفريات ، ظهرت أسنان تشبه الإنسان لأول مرة قبل 400 مليون سنة في فك سمكة "بلاكوديرمي" الملقبة بالسمكة المدرعة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، استخدم علماء الحفريات المرفق الأوروبي للإشعاع السنكروتروني (ESRF) ، وهو أقوى مصدر للأشعة السينية في العالم ، لتشريح الأسماك الفكية البدائية رقميًا.





وأفادت الصحيفة أنه تم اكتشاف الأسنان، التي تنتمي إلى أسماك المنقرضة ، بالقرب من براغ في جمهورية التشيك قبل 100 عام تقريبًا.

ولكن لم يتمكن العلماء من دراستها ، لكونها كانت مغلقة بالصخور إلا أن الأشعة السينية غير كشفت تفاصيل خفية عن حجمها وبنيتها، مما يدل على تشابه مذهل مع أسنان الإنسان.

ويقول باحثون إن البشر و 60.000 نوع حي من الفقاريات الفكية، كأسماك القرش والأسماك العظمية والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات، ينحدرون من هذه الأسماك.