AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ظهور أسنان تشبه الإنسان في سمكة عمرها ٤٠٠ مليون سنة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

طبقًا لتحليل جديد للأشعة السينية للحفريات ، ظهرت أسنان تشبه الإنسان لأول مرة قبل 400 مليون سنة في فك سمكة "بلاكوديرمي" الملقبة بالسمكة المدرعة.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، استخدم علماء الحفريات المرفق الأوروبي للإشعاع السنكروتروني (ESRF) ، وهو أقوى مصدر للأشعة السينية في العالم ، لتشريح الأسماك الفكية البدائية رقميًا.



 وأفادت الصحيفة أنه تم اكتشاف الأسنان، التي تنتمي إلى أسماك  المنقرضة ، بالقرب من براغ في جمهورية التشيك قبل 100 عام تقريبًا.


ولكن لم يتمكن العلماء من دراستها ،  لكونها كانت  مغلقة  بالصخور إلا أن الأشعة السينية غير  كشفت تفاصيل خفية عن حجمها وبنيتها، مما يدل على تشابه مذهل مع أسنان الإنسان.


ويقول باحثون إن البشر و 60.000 نوع حي من الفقاريات الفكية،  كأسماك القرش والأسماك العظمية والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات، ينحدرون من هذه الأسماك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

CNN عن الفيوم: سر من أسرار جمال مصر

قوة الصياد.. نسر يحلق بسمكة قرش في الهواء.. فيديو

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يعلن تسجيل لقب نادي القرن للزمالك بوزارة التموين..أول رد فعل من خالد مرتجي..الأهلي يقلص مهام عبدالحفيظ

بسمة وهبة: ودعنا زمن الفساد.. وعهد الكحول انتهى

الزمالك ينجح في التعاقد مع قائد منتخب مصر لشباب اليد لمدة 4 مواسم

تعرف على مخطط الأهلي للتعاقد مع يوسف أوباما.. فيديو

كيف نكفر عن الصلوات الفائتة ولا نعلم عددها ؟ الإفتاء توضح

أحمد سليمان :السوشيال ميديا كلمة السر في تولي حسام البدري قيادة المنتخب..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

حاصرتهم النار وماتوا محروقين.. نهاية الاستاذ سيد وزوجته المأساوية .. وصية المتوفى: اقروا على روحي الفاتحة

وجبة صحية للأطفال من الشهر السادس