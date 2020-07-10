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اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 10 يوليو 2020

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 10 يوليو 2020 فى بورصة الدواجن  العمومية وفقًا لآخر المستجدات في قطاع الثروة الداجنة.


وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 23 و24 جنيها للكيلو، ويتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 18 و19 جنيها.

سعر الكتكوت اليوم
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5.50 جنيه إلى 8.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4 جنيهات والكتكوت البلدي نحو 2.5 جنيه.


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بورصة البيض اليوم
وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح ما بين 26 و28 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح ما بين 36 لـ 38 جنيهًا.


بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والموللر "عمر يوم" سعر 13.5 و14 جنيها.

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