أخبار العلوم والتكنولوجيا.. TCL تعلن رسميا عن أحدث هواتفها.. عطل يصيب تطبيق تيك توك حول العالم

آيفون عن أفضل العروض، لشراء

أحد إصداراته القوية التى تقدم الأداء المميز و التصميم معًا، بسبب ارتفاع أ

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هاتف iPhone 7 plus سعة 128 جيجابايت بخصم 60% عن سعره الاصلى.

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