أخبار العلوم والتكنولوجيا.. TCL تعلن رسميا عن أحدث هواتفها.. عطل يصيب تطبيق تيك توك حول العالم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، ونستعرضها فيما يلي:
طرحت اليوم، شركة جوجل النسخة التجريبية الثانية من نظامها التشغيلي الأحدث Android 11، أو نسخة المعاينة السادسة من الإصدار الجديد لنظام تشغيل الهاتف المحمول، وقد أطلقت عملاقة البحث النسخة الأولى من معاينة المطور في شهر فبراير، وفي شهر مارس أصدرت النسخة الثانية من معاينة المطور، ثم النسخة الثالثة في شهر أبريل.
يبحث يإستمرار محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون عن أفضل العروض، لشراء أحد إصداراته القوية التى تقدم الأداء المميز و التصميم معًا، بسبب ارتفاع أسعار آبل بشكل مبالغ فيه، ولكن يمكنك شراء نسخة من هاتف iPhone 7 plus سعة 128 جيجابايت بخصم 60% عن سعره الاصلى.
منذ كشفت شركة آبل الأمريكية عن أحدث أنظمة تشغيلها ios 14 الشهر الماضى بمؤتمرها السنوي للمطورين، و تقديمها للعديد من المزايا الإستثائية التى ستحول تجربة إستخدام إصحاب هواتف آيفون للأفضل تمامًا، لدرجة أن هاتفك سيتحول لأندرويد مع الإستمتاع بنفس ميزات منتجات آبل.
عطل مفاجئ أصاب تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok، حيث يواجه عشرات الآلاف من المستخدمين حول العالم مشكلات في تطبيق مشاركة الفيديو الشهير في تخص ميزة الإعجابات.
أطلقت شركة TCL الصينية، أحدث هواتفها الذكية وهي TCL 10 Plus وTCL 10 SE في الأسواق الروسية، حيث يأتي كلا الهاتفين ضمن فئة الهواتف المتوسطة لهذا العام، والتي تشمل بطارية كبيرة، مع نظام التشغيل Android 10، ولكن لم تكشف الشركة الصينية أي تفاصيل عن سعر هذه الهواتف، أو موعد توفرها بالأسواق، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.
كشفت أحدث تسريبات حول مواصفات حاسب سامسونج اللوحي Galaxy Tab S7 Plus، حيث أشرت التوقعات إلى الجهاز المرتقب سيدعم قدرة شحن 45 واط.
كشفت شركة آبل الأمريكية عن خبر سار لكل محبي منتجاتها حول العالم، حيث إنها تنوي إدخال تطبيق Battery Health إلى ساعاتها الذكية، التى ستعمل بنظام WatchOS 7 الجديد، لمساعدة عملائها فى معرفة حالة بطارياتهم ومتى يحتاجون لتغييرها، مثلما دشنت ذلك مسبقًا فى آيفون، نفس الأمر لأجهزة الكومبيوتر العاملة بنظام MacOS لتحسين أداء وعمل البطارية.
يبحث دومًا محبو هواتف أندرويد عن هاتف قوي به كل ما يحتاج من عتاد، لتنفيذ أعمالهم بمنتهي السهولة كأن هناك متنقل فى الجيب، وبالتالى فأفضل خيار لذلك هي فئة الـ Note الشهيرة المقدمة من علامة سامسونج الكورية الجنوبية، إلا أن عيبها هو سعرها المرتفع، ولكن بفضل هذا العرض تستطيع شراء هاتف Galaxy Note8 بنصف ثمنه تقريبًا.