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اقتصاد

بإنفاق 700 مليار دولار .. بايدن: خطتي الاقتصادية ستخلق 5 ملايين وظيفة أمريكية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
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رويترز

تعهد المرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بإنفاق 700 مليار دولار على المنتجات أمريكية الصنع والأبحاث الصناعية، وهو ما قال إنه سيخلق وظائف مدفوعة الأجر لنحو خمسة ملايين شخص في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال بايدن في كلمة تضمنت الخطوط العريضة للخطة قُرب بلدة سكرانتون التي أمضى طفولته فيها بشمال شرق بنسلفانيا ”سينصب تركيزي على الأُسر الكادحة: أُسر الطبقة الوسطى التي أنحدر منها هنا في سكرانتون، لا طبقة المستثمرين الأثرياء.. ليسوا هم من يحتاجني، بل الأُسر الكادحة“.

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حوت المقترحات تفاصيل جديدة - وتكلفة أعلى - لسياسات تعاف اقتصادي ستتكلف تريليونات الدولارات يتعهد نائب الرئيس السابق بتطبيقها إذا فاز على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثالث من نوفمبر.

يكابد الاقتصاد الأمريكي إغلاقات متكررة من جراء تفشي فيروس كورونا، بينما صرف رقم قياسي بلغ 32.9 مليون شخص شيكات إعانة البطالة في الأسبوع الثالث من يونيو ، حسبما أظهرته بيانات وزارة العمل يوم الخميس.

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