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اقتصاد

بقيمة 2.1 تريليون دولار.. ستاندرد اند بورز: كورونا سيكبد البنوك خسائر قروض بنهاية العام المقبل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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رويترز

قالت ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن أزمة فيروس كورونا ستكلف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض بنهاية العام القادم.

وتوقعت ستاندرد اند بورز أن تبلغ خسائر القروض في العام الحالي 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى 2019. ورجحت أن يكون حوالي 60 بالمئة من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وإن كانت أكبر الزيادات النسبية - بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع 2019 - ستحدث في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا.


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وقالت مجموعة من كبار محللي وكالة التصنيفات في تقرير جديد ”في تقديرنا أن المئتي بنك الأعلى تصنيفا تمثل حوالي ثلثي الإقراض المصرفي العالمي.

”بالنسبة للعام 2020، تفيد تقديراتنا أن خسائر الائتمان لتلك البنوك ستمتص نحو 75 بالمئة من أرباحها قبل تجنيب المخصصات. وفي إطار تصورنا المحتمل الأساسي، تتحسن هذه النسبة إلى حوالي 40 بالمئة في 2021“.

ومن المتوقع أن يكون نصيب آسيا والمحيط الهادي من تلك الخسائر 1.2 تريليون دولار في 2021، ثلاثة أرباعها من الصين.

يعادل حجم النظام المصرفي الصيني من حيث قروض العملاء حجم الأنظمة المصرفية الأمريكية واليابانية والألمانية والبريطانية معا، وهو يضطلع بدور أهم منها في ضخ الائتمان بالاقتصاد.

ومن المتوقع أن تبلغ حصة أمريكا الشمالية من الخسائر الجديدة 366 مليار دولار وغرب أوروبا 228 مليار دولار وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 142 مليار دولار وأمريكا اللاتينية 131 مليار دولار.

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