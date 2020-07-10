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توك شو

قناة تليفزيونية تعرض لقطات نادرة من داخل مختبر متهم بالمسؤولية عن تفشي وباء كورونا.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:17 ص
مختبر
مختبر
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البهي عمرو

عرضت قناة "أوري نيوز" تقريرا فيديو من داخل مختبر متهم بالمسؤولية عن تفشي وباء كورونا، وأكدت القناة أن هذه القطات نادرة تعرض لأول مرة.

وجاء فى الفيديو قيام الأطباء بإجراء التحاليل الطبية وسط احتراز طبي شديد.


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وأكد موقع BBC News أن هذه السلالة قد تحدث جائحة جديدة والباحثون يشعرون بالقلق من انتشار الوباء بسهولة وتفشيه بسرعة في العالم وانتقال أعراضه. 


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