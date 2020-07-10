قناة تليفزيونية تعرض لقطات نادرة من داخل مختبر متهم بالمسؤولية عن تفشي وباء كورونا.. فيديو

عرضت قناة "أوري نيوز" تقريرا فيديو من داخل مختبر متهم بالمسؤولية عن تفشي وباء كورونا، وأكدت القناة أن هذه القطات نادرة تعرض لأول مرة.

وجاء فى الفيديو قيام الأطباء بإجراء التحاليل الطبية وسط احتراز طبي شديد.





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لم ينته العالم من جائحة كورونا ليكتشف العلماء سلالة جديدة من الإنفلونزا في الصين، ظهرت مؤخرًا في الخنازير ومن الممكن أن تصيب البشر.





وأكد موقع BBC News أن هذه السلالة قد تحدث جائحة جديدة والباحثون يشعرون بالقلق من انتشار الوباء بسهولة وتفشيه بسرعة في العالم وانتقال أعراضه.



