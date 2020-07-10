بسبب كورونا.. تأثر قطاع الرحلات البحرية في كرواتيا

أفادت وسائل الإعلام المحلية في كرواتيا اليوم الأربعاء بأنه ومنذ شهر مارس الماضي لم ترس سفينة سياحية في أحد موانئ كرواتيا على البحر الأدرياتيكي بسبب فيروس كورونا ، وهو دليل على الانكماش القوي الذي سجله هذا القطاع السياحي.





فخلال الفترة منذ يناير الماضي حتى بداية يونيو المنصرم، تم تسجيل 15 رحلة فقط على السفن الكبيرة في كرواتيا، بانخفاض بنسبة 91 ٪ مقارنة بالعام الماضي عندما كان هناك 156.









وتم تسجيل جميع الرحلات البحرية حتى شهر مارس، عندما توقف هذا القطاع تمامًا بسبب الوباء.. فيما تم تسجيل انتعاش صغير نسبيا في يونيو، ولكن فقط على السفن الصغيرة ومتوسطة الحجم للرحلات القصيرة التي تنظمها الوكالات المحلية، في حين أن السفن الكبيرة القادرة على استيعاب آلاف السياح لم تعد إلى البلاد بعد.





من ناحية أخرى عدلت المفوضية الأوروبية توقعات الناتج المحلي الإجمالي الكرواتي لعام 2020 من -9.1 المقدرة قبل شهر إلى -10.8.

ويعد التراجع الكبير لقطاع السياحة، المحرك الاقتصادي للبلاد، من بين الأسباب الرئيسية لهذه التوقعات السلبية الجديدة.