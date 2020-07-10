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جومانة ماهر: مبادرة حياة كريمة وسيلة من الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:10 ص
جومانة ماهر
جومانة ماهر
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شيرين عادل
قالت  الإعلامية جومانة ماهر، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر،  إن  الأسس الرئيسية لتوفير حياة كريمة هى توفير مسكن مناسب  بالإضافة لتوفير مستوى عال من الخدمات . 

وأضافت ماهر، خلال تقديم حلقتها اليوم الجمعة ببرنامج صباح الخير يا مصر ،  أن  مبادرة حياة كريمة هي وسيلة من الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن  .

وأشارت إلى  أن الدعائم الثابتة لتوفير حياة  كريمة أيضأ  هو رفع الأعباء عن الأسر الفقيرة وتعزيز دعمها  فى المجتمع وتقوية  فكرة كونهم ركيزة  أساسىية فى المجتمع المصرى . 

وأكدت جومانة ماهر ،  أن التحدى الحقيقيى للدولة المصرية  هو المواطن المصرى الذى خاض مرحلة البقاء والبناء  والذى تحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية لضمان حصوله على مستقبل أفضل  للشعب بأكمله .

وتابعت  الإعلامية جومانة ماهر، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر،   أن مبادرة حياة كريمة وفرت دعم كبير للأسر الأكثر احتياجا . 
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