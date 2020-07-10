جومانة ماهر: مبادرة حياة كريمة وسيلة من الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن.. فيديو

قالت الإعلامية جومانة ماهر، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، إن الأسس الرئيسية لتوفير حياة كريمة هى توفير مسكن مناسب بالإضافة لتوفير مستوى عال من الخدمات .





وأضافت ماهر، خلال تقديم حلقتها اليوم الجمعة ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن مبادرة حياة كريمة هي وسيلة من الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن .





وأشارت إلى أن الدعائم الثابتة لتوفير حياة كريمة أيضأ هو رفع الأعباء عن الأسر الفقيرة وتعزيز دعمها فى المجتمع وتقوية فكرة كونهم ركيزة أساسىية فى المجتمع المصرى .





وأكدت جومانة ماهر ، أن التحدى الحقيقيى للدولة المصرية هو المواطن المصرى الذى خاض مرحلة البقاء والبناء والذى تحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية لضمان حصوله على مستقبل أفضل للشعب بأكمله .





وتابعت الإعلامية جومانة ماهر، مقدمة برنامج صباح الخير يا مصر، أن مبادرة حياة كريمة وفرت دعم كبير للأسر الأكثر احتياجا .