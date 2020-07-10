أخبار السعودية اليوم: مؤشرات الأسهم تغلق على ارتفاع بـ 22.41 نقطة.. تمديد مبادرة دعم المستثمرين.. ودراسة حول طرق الوقاية من كورونا بالمملكة

مستوى الوعي وطرق الوقاية من كورونا في السعودية

مؤشرات الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع بـ 22.41 نقطة

السعودية تمدد مبادرة دعم المستثمرين لنهاية الربع الثالث من العام





ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية خلال ختام تعاملات اليوم بـ 22.41 نقطة ليقفل عند مستوى 7416.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.9 مليارات ريال.





ووصل عدد الأسهم المتداولة أكثر من 314 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 285 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.





وكانت أسهم شركات: شمس, وولاء, وشاكر, وأنعام القابضة, ومهارة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: بنيان ريت, وعناية, واتحاد الخليج, والأهلي للتكافل, وبروج للتأمين، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 3.15% .





وأعلنت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بـ السعودية تمديد مبادرة "ندعمكم لاستمرار أعمالكم" حتى انتهاء الربع الثالث من العام الجاري 2020 في إطار دعمها المتواصل لمستثمري المدن الاقتصادية بهدف ضمان استمرارية الأعمال ، وتمكينهم من الاستفادة من المبادرات الحكومية التي أطلقتها قيادة المملكة للحدّ من تبعات أزمة فيروس كورونا على القطاع الاستثماري في البلاد.





وتشتمل المبادرة التي أطلقتها الهيئة في نهاية الربع الأول من عام 2020م على مجموعة من المحفزّات المتمثلة في تجديد التراخيص الاستثمارية ، وتأجيل سداد عدد من المستحقات الخاصة بخدمات التراخيص الاستثمارية والخدمات العقارية والبلدية، إضافة لتأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجّلة وتعليق إيقاف الخدمات للمتخلّفين عن السداد.





وبالتوازي مع إطلاق المبادرة نظمت الهيئة سلسلة ندوات رقمية بعنوان "متواصلين" للتعريف بالمحفّزات التي أطلقتها عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) للإسهام في تمكين المدن الاقتصادية من النهوض بدورها في مسيرة التنمية بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، وذلك عن طريق دعم المستثمرين والتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا على أعمالهم.





وأجرى الباحثان عادل الطياري والدكتور حسين شرف الدين من جامعة بيشة بالمملكة العربية السعودية دراسة تهدف الى التعرف على العلاقة بين مستوى الوعي بخطورة جائحة كورونا وطرق الوقاية منها في المملكة العربية السعودية.





وقد تكونت عينة الدراسة من 691 شخصا من جميع انحاء المملكة للتعرف على تلك العلاقة. وقد اشتملت الدراسة على متغيرين اثنين وهما الجنس والعمر في محاولة لمعرفة الفروقات في مستوى الوعي بالجائحة وطرق الوقاية منها.





استخدم الباحثان استبانة الكترونية صممت خصيصا لهذا الغرض حيث تكمن أهمية الدراسة الحالية في أهمية المتغيرات التي تناولتها، حيث يُعَد موضوع الوعي الصحي محور اهتمام الدراسات والباحثين في ظل الجائحة التي يعيشها العالم هذه الأيام.





كما أن هذه الدراسة ستأتي بنتائج جديدة ومهمة كونها تبحث في أساليب متعددة للتوعية الصحية وعلاقته بالطرق الوقائية فيما يتعلق بفايروس "COVID-19" في البيئة السعودية. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة درجة وعي مرتفعة بخطورة فيروس كورونا في المجتمع السعودي بالإضافة الى وجود طرق إحترازية مختلفة للوقاية من هذا الفيروس.





كما أظهرت النتائج عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين مستوى الوعي وطرق الوقاية من جائحة كورونا تعزى لمتغيري الجنس والعمر. وقد أوصت هذه الدراسة الى ضرورة تكثيف وسائل التوعية بأهمية الإجراءات والاحترازات للوقاية من جائحة كورونا واستخدام وسائل التواصل والاعلام المرئي والمقروء لنشر مخاطر المرض وطرق انتشاره.