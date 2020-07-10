AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صباح البلد يبرز خبرا.. حملة أبوالعينين تواصل تعقيم شوارع عزبة القصبجي بالجيزة..فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:05 ص
حملة النائب محمد
حملة النائب محمد ابو العينين تعقم شوارع الجيزة
Advertisements
محمود محسن
أبرز برنامج صباح البلد الخبر الذي جاء على موقع صدى البلد الإخباري بعنوان: "حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم شوارع عزبة القصبجي بالجيزة .
وجاء محتوى الخبر : 

يواصل أعضاء حملة رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب حزب "مستقبل وطن"، تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والحارات والمساجد فى دائرة الجيزة؛ ضمن إجراءات احترازية متبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وشملت أعمال أعضاء حملة النائب محمد أبو العينين، استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليوم الخميس  الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٠ في منطقة عزبة القصبجي بالمنيب وشملت الشوارع الاتية :

ش محمد ابو غنيمة،ش سمير عبد العزيز ، مسجد الاخلاص ، حارة سيد حبشي ، ش موسي اسماعيل ، حارة وحيد الصعيدي ، مسجد الغفران الرحيم ، حارة الغفران الرحيم ، عطفة ابو الريش ، حارة مصطفي عبد الرحيم ، ش رجب عزاتى ، حارة فوزى الحداد ، ش جعفر الفخراني ، حارة محمد رجب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برعاية حملة أبو العينين.. تعقيم وتطهير مساجد وشوارع الجيزة من كورونا.. فيديو وصور

حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير شوارع ومساجد الجيزة | شاهد 

بتوجيهات من النائب محمد أبوالعينين ... تعقيم وتطهير 10 شوارع و8 حارات فى ساقية مكى بـ الجيزة ..فيديو و صور

حملة النائب محمد أبو العينين تعقم وتطهر شوارع ومساجد ساقية مكي .. فيديو وصور

حملة النائب محمد أبو العينين تعقم 40 مسجدا بالجيزة.. فيديو وصور

حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم وتطهير منطقة جزيرة الدهب بالجيزة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

وكيل محمود الجزار يحسم الجدل حول عودة اللاعب لـ الأهلي أو الاحتراف .. فيديو

3 أمور مستفادة في قصة البقرة

لمرض كاني ويست .. التوتر يسيطر على كيم كارداشيان بسبب زوجها.. صور

فيديوجراف.. أم تلقي طفلها من الشرفة لتنقذ حياته

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب والكتاكيت

حاصرتهم النار وماتوا محروقين.. نهاية الاستاذ سيد وزوجته المأساوية .. وصية المتوفى: اقروا على روحي الفاتحة

AdvertisementS

أشد فتكا من كورونا.. كازاخستان تنفي ظهور حالات التهاب رئوي على أراضيها

حاصرتهم النار وماتوا محروقين.. نهاية الاستاذ سيد وزوجته المأساوية .. وصية المتوفى: اقروا على روحي الفاتحة

ظهور وحش غريب وضخم ببحيرة في الصين.. فيديو

شاهد .. ماذا فعل زوج بعد رؤية زوجته تخونه

كيف نكفر عن الصلوات الفائتة ولا نعلم عددها ؟ الإفتاء توضح

زوجة تقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة.. فيديو

قانونية "الرياضة" تدرس شكوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن

بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بعلوم عين شمس ..السبت المقبل

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يعلن تسجيل لقب نادي القرن للزمالك بوزارة التموين..أول رد فعل من خالد مرتجي..الأهلي يقلص مهام عبدالحفيظ

حدث ليلا .. الجيزة تغلق شارع السودان جزئيا .. دوي انفجار بطهران.. ومرتزقة تركيا يستعدون لاختراق خط سرت

مرتضى منصور: سجلت علامة باسم الزمالك كنادي القرن فى وزارة التموين

خالد مرتجي ينشر صورته ضاحكا بعد تسجيل لقب نادي القرن لـ الزمالك بوزارة التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير

أرخص سيارة في مصر بعد تخفيضات 2020 .. صور

بإطلالة عصرية.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها