صباح البلد يبرز خبرا.. حملة أبوالعينين تواصل تعقيم شوارع عزبة القصبجي بالجيزة..فيديو

أبرز برنامج صباح البلد الخبر الذي جاء على موقع صدى البلد الإخباري بعنوان: "حملة النائب أبو العينين تواصل تعقيم شوارع عزبة القصبجي بالجيزة .

وجاء محتوى الخبر :

يواصل أعضاء حملة رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب حزب "مستقبل وطن"، تطهير وتعقيم العديد من الشوارع والحارات والمساجد فى دائرة الجيزة؛ ضمن إجراءات احترازية متبعة للوقاية من فيروس كورونا.





وشملت أعمال أعضاء حملة النائب محمد أبو العينين، استمرار عمليات التطهير والتعقيم اليوم الخميس الموافق ٩ يوليو ٢٠٢٠ في منطقة عزبة القصبجي بالمنيب وشملت الشوارع الاتية :



