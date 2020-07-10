أسباب حدوث رجة السيارة أثناء الوقوف



بعض اسائقين يواجهون مشاكل أثناء قيادة سياراتهم وغالبًا تكون بسبب انتهاء العمر الافتراضي للقطع الميكانيكية والكهربائية في السيارة ، من أكثر الأعطال شيوعا هو حدوث رجة واهتزاز السيارة عندما تكون متوقفة و في هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .





أسباب حدوث رجة السيارة اثناء الوقوف :







2-تلف في قواعد الفتيس .







4- انسداد فلتر البنزين .





9-انسداد او تلف رشاشات الوقود .





كل الاسباب السابق ذكرها تساعد علي حدوث رجة في المحرك و تكون في الغالب بسبب اعاقة وصول الوقود او الهواء او الكهربائ بشكل طبيعي للمحرك مما يؤثر علي قدرتة غلي التشغيل بشكل طبيعي لأنة كما نعلم المحرك يحتاج للهواء من اجل الاحتراق و يحتاج للوقود ليعمل و يحتاج للكهرباء ليولد الطاقة اللازمة للسير و في حالة نقص اي من هذة العناصر لن يعمل بالشكل المطلوب .



1 تلف في قواعد الموتور .3- انسداد فلتر الهواء .5- انخفاض منسوب البنزين في التانك .6-تلف البوجيهات او المباين .7-تعطل حساس MAF أو حساس الهواء .8- وجود مشكلة في برمجة كمبيوتر السيارة أو تسرب المياه إليه اثناء الغسيل .