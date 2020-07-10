عادل الجبير: التويجري سيبذل قصارى جهده لخدمة أهداف منظمة التجارة العالمية

أكد عادل الجبير، وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودية ، أن المملكة حريصة كل الحرص على القيام بدورها الفعال داخل منظمة التجارة العالمية لهذا كان ترشيح أحد مستشاري الديوان الملكي لتمثيل الرياض داخل المنظمة أكبر دليل علي الاهتمام بهذة المنظمة ودورها الفاعل.





وأوضح الجبير في تصريحات صحفية له، أن مرشح المملكة لدي المنظمة "وزير الاقتصاد والتخطيط السابق محمد بن مزيد التويجري" سيعمل بكل ما لديه من جهد علي خدمة أهداف المنظمة والتي تتسق مع الرؤية السعودية للاقتصاد العالمي وذلك بهدف الإرتقاء به وإزدهاره بالتعاون مع الشركاء الدوليين.





وشدد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية علي ان المملكة العربية السعودية حريصة علي تحقيق المنظمة كافة أهدافها بما ينعكس بالإيجاب علي كافة الدول الأعضاء.





جدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت عن ترشيح المستشار في الديوان الملكي، وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، محمد بن مزيد التويجري، كمرشح لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.





ويتمتع المرشح السعودي لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، محمد التويجري، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، حيث حصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في العام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب.



