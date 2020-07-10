إنصاف الأمريكيين الأصليين.. محكمة أمريكية تعلن نصف أوكلاهوما أرضا أمريكية أصلية

تم الفصل في واحدة من أكثر القضايا التي تشغل الأمريكيين الأصليين منذ عقود، بإقرار قضاة المحكمة العليا بالولايات المتحدة، أن الجزء الشرقي من ولاية أوكلاهوما أرض أمريكية أصلية.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، كان قد تولى جيسي ماكيجرت أحد السكان الأصليين مهمة رفع القضية، رغم تاريخه الأسود حيث أدين في عام 1997 في قضية اغتصاب فتاة، على الأرض نفسها التي تم الفصل فيها، التي سكنتها قبائل (موسكوجي) منذ فترة طويلة.





ولكن ماذا يعني الحكم؟ يعني الحكم أن بعض أفراد القبائل الذين تثبت إدانتهم في محاكم الولاية عن الجرائم المرتكبة على الأرض المعنية يمكنهم الآن الطعن في إداناتهم، بعد قضية استغرق 25 عاما.

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سيكون للمدّعين الفدراليين فقط سلطة مقاضاة الأمريكيين الأصليين المتهمين بارتكاب جرائم في المنطقة، وذكرت وكالة رويترز أن أفراد القبيلة الذين يعيشون داخل الحدود قد يتم إعفاؤهم أيضًا من ضرائب الدولة.





وانحاز ا لقاضي نيل جورسوش، المحافظ الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الليبراليين الأربعة في المحكمة، وأشار إلى النقل القسري خلال القرن التاسع عشر للأمريكيين الأصليين إلى أوكلاهوما.

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وقالت الحكومة الأمريكية في ذلك الوقت إن الأرض الجديدة ستعود إلى القبائل إلى الأبد، حيث يعيش حوالي 1.8 مليون شخص، منهم حوالي 15 ٪ من الأمريكيين الأصليين، على الأرض، التي تصل مساحتها إلى 3 ملايين فدان.





كتب القاضي جورسوش: "سُئلنا اليوم عما إذا كانت الأرض التي وعدت بها هذه المعاهدات تبقى محمية لقبائل الهنود لأغراض القانون الجنائي الفيدرالي، لأن الكونجرس لم يقل خلاف ذلك، ونحن نتمسك بكلمات الحكومة".





وأسقط الحكم عقوبة سجن ماكجيرت صاحب الـ 71 عاما، ومع ذلك، يمكن محاكمته في المحكمة الفيدرالية، حيث أدين في عام 1997 في مقاطعة واجونر باغتصاب فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات.



