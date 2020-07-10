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أخبار العالم

انفجارات جديدة فى إيران وإسرائيل تعلق: مخازن صواريخ لفيلق القدس

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:32 ص
انفجارات جديدة فى
انفجارات جديدة فى إيران وإسرائيل تعلق
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سمر صالح
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، عن سماع دوي انفجار جديد، في منطقة غربي العاصمة الإيرانية طهران، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية. 
 
وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، نقلا عن تقارير إيرانية، أن المنطقة التي وقعت فيها الانفجار، تحتوي على معمل كيمائي ومخازن صواريخ لفيلق القدس.
 
من جانبها أضافت صحيفة "معاريف"، أن الانفجار الذي وقع الليلة غربي العاصمة طهران، أعقبه انقطاع للتيار الكهربائي في عدة مناطق غربي طهران.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن إيران شهدت عدة انفجارات غامضة خلال الشهر الماضي، في عدة منشآت عسكرية ونووية وصناعية.
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