لماذا يدخل المؤمن الجنة للأبد بسبب عبادات مؤقتة في الدنيا؟ الإفتاء ترد

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء بدار الإفتاء المصرية، إن من اعتاد على عمل صالح ثم حيل بينه وبين هذا العمل فإن الله من كرمه وفضله يعطيه ثواب هذا العمل إذا لم يستطع أداؤه.





وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الله يدخل المؤمنين الجنة وأعمالهم الصالحة بالنعيم الموجود فيها، لأنه المسلم يدخل الجنة بعمل مؤقت ويتلذذ بنعيم دائم.





وأشار إلى أن العلماء أجابوا على هذه المسألة، فقالوا: لأن المسلم ينوي أنه لو عاش أبدا فأطاع الله أبدا فجوزي بنيته، لقول النبي "إنما الأعمال بالنيات".





وتابع: نية المؤمن خير من عمله، وهذا بشأن النوايا الصادقة مع النفس فالصدق مع الناس بمثابة الصدق مع الله.