بعد إعلان حملها.. الجمهور يبحث عن جنات

نشرت الفنانة جنات صورة جديدة تظهر حملها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: وحشتوني يا أصدقائي .. أتمنى ان تمر هذه الفتره الصعبة علينا بخير".





يذكر أن جنات تزوجت من المحامي محمد عثمان عام 2017، وأنجبت منه ابنتهما الأولى "جنات"، في 3 مايو 2019.





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وطرحت جنات مؤخرا كليب اغنية " أبطال بلدنا" من غناء جنات ومحمد عدوية، والمهداة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد.