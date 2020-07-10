بعد إعلان حملها.. الجمهور يبحث عن جنات

تصدرت الفنانة جنات، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان حملها.
نشرت الفنانة جنات صورة جديدة تظهر حملها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: وحشتوني يا أصدقائي .. أتمنى ان تمر هذه الفتره الصعبة علينا بخير".
يذكر أن جنات تزوجت من المحامي محمد عثمان عام 2017، وأنجبت منه ابنتهما الأولى "جنات"، في 3 مايو 2019.
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وطرحت جنات مؤخرا كليب اغنية " أبطال بلدنا" من غناء جنات ومحمد عدوية، والمهداة للطاقم الطبي ورجال الشرطة المصرية الذين يتصدون لانتشار فيروس كورونا المستجد.