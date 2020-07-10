عمرو مصطفى يعلن عن طرحه أغنية جديدة كل أسبوع





حيث نشر عمرو مصطفى تغريدة عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وكتب فى التغريدة قائلًا:" الهويه _المصريه_الموسيقيه _راجعه انتظروني كل اسبوع اغنيه جديده".





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فيما قد عقب الملحن عمرو مصطفى على مبادرته الجديدة لتبني موزعين موسيقيين جدد قائلًا " نواجه مشكلة ليست بالكبيرة في مجال الموسيقي تتمثل في أزمة حصول شباب الموسيقيين على الفرصة المناسبة لهم وتعاني من الإحباط بسبب إنتشار نوعيات كثيرة من المزيكا الرثة غير القائمة على أسس لا تمت للثقافة المصرية بأي شكل من الأشكال ".









وأشار مصطفى الى إن واجبهم كصناع للموسيقى هو احتواء حالة الإحباط السائدة وسط الشباب خاصة هؤلاء الذين تعلموا أكاديميا فنون الموسيقى لعدد من السنوات في المدارس المتخصصة وعند تخرجهم فوجئوا بانتشار الاغاني الهابطة فأصابهم الاحباط .



