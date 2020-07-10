أول حالة وفاة بفيروس كورونا بمدينة بئر العبد

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، وفاة اول حالة لسيدة بفيروس كورونا المستجد ' من اجمالي عدد حالات الوفاة 13 حالة منذ بداية الجائحة ،والحالة لسيدة تقيم في حي الغزلان وسط مدينة بءرالعبد' وكانت ضمن الحالات التي تم عزلها بالمستشفي المركزي ي قبل عدة أيام .
وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ان إحصائية كورونا 267 حالة ' شفي منها 148 حالة منذ بداية الجاءحة ' و الحالات الايجابية التى تم فحصها معمليا بلغ 59حالة ، تعافى منها 23 حالة، ولايزال تحت العلاج 12 حالة، 7حالات تحت البحث على مستوى المحافظة .
وتابع الدكتور طارق شوكه بأن عدد الحالات التي تخضع للعزل المنزلى 148 بدون عينات ، تعافى منها 122 حالة ، وتحت العزل 26 حالة.
ونفذ فريق وحدة الملاريا وفريق الوقائي بالإدارة الصحية ببئر العبد ' حملة تطهير وتعقيم لمنازل الحالات المصابة بالفيروس' وإلى منازل المخالطين حيث تم تطهيرها وتعقيمها' وتم توجيه النصح لهم وارشادهم بطرق مكافحة العدوى، وكيفية التعامل مع المريض أثناء العزل المنزلي .
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وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ان إحصائية كورونا 267 حالة ' شفي منها 148 حالة منذ بداية الجاءحة ' و الحالات الايجابية التى تم فحصها معمليا بلغ 59حالة ، تعافى منها 23 حالة، ولايزال تحت العلاج 12 حالة، 7حالات تحت البحث على مستوى المحافظة .
وتابع الدكتور طارق شوكه بأن عدد الحالات التي تخضع للعزل المنزلى 148 بدون عينات ، تعافى منها 122 حالة ، وتحت العزل 26 حالة.
ونفذ فريق وحدة الملاريا وفريق الوقائي بالإدارة الصحية ببئر العبد ' حملة تطهير وتعقيم لمنازل الحالات المصابة بالفيروس' وإلى منازل المخالطين حيث تم تطهيرها وتعقيمها' وتم توجيه النصح لهم وارشادهم بطرق مكافحة العدوى، وكيفية التعامل مع المريض أثناء العزل المنزلي .
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