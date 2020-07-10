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أحمد ناجي قمحة: رؤية مصر القادمة قائمة على أساس أن تكون دولة قوية ..فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:23 ص
الكاتب الصحفي، أحمد
الكاتب الصحفي، أحمد ناجي قمحة
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نورهان رأفت
أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية أن تحديث القوات المسلحة المصرية، جزء مهم من الإستراتيجية المصرية، في المرحلة القادمة.

وأضاف  قمحة، عبر "سكايب" ، لبرنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز أن إستراتيجية الدولة المصرية، المرحلة القادمة، قادمة من أنها ستكون قوة إقليمية مؤثرة، لها أولويات لتحقيق أمنها القومي.

وأشار "قمحة" إلى أن رؤية مصر القادمة، تبنى على أساس أن تكون دولة اقتصادية قوية، تمتلك مقدراتها ، مما يمكنها من البقاء وإمتلاك القوة.

وأوضح "قمحة" أنه شرط تحقيق تلك الرؤى الإقتصادية، إمتلاك الدولة المصرية جيش قوى، مسلح على أعلى مستوى، لحماية تلك المقدرات الإقتصادية.

ولفت "قمحة" إلى أنه لا يمكن الفصل بين تطور تسليح القوات المسلحة المصرية، عن باقي المجالات الاقتصادية الأخرى.
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