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سامح الأنصاري: ثورة تكنولوجيا المعلومات أحدثت طفرة بـ الهواتف الذكية.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:03 ص
سامح الأنصارى
سامح الأنصارى
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شيرين عادل
قال  الدكتور سامح الأنصارى، رئيس قسم الصوتيات بكلية الأداب جامعة الإسكندرية، إن  العالم شهد خلال الأعوام الماضية  ثورة تكنولوجيا المعلومات نتج عنها طفرات كبيرة .

وأوضح ، رئيس قسم الصوتيات   بكلية الأداب جامعة الإسكندرية  ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن ثورة تكنولوجيا المعلومات نتج عنها ظهور الإنترنت فى أواخر حقبة التسعينيات . 

وأشار  الدكتور سامح الأنصارى ، إلى أن تكتولوجيا المعلومات ساهمت أيضأ بصورة كبيرة فى تحويل  التطبيقات التى يتم إنشاؤها على أجهزة الحاسوب الآلى إلى مواقع إلكترنية على الهواتف المحمولة .

ولفت   رئيس قسم الصوتيات   بكلية الأداب جامعة الإسكندرية  ، لتطوير أجهوة الاتصالات وحدوث طفرات تدريجية فى شكل الهواتف المحمولة من الاستخدام بالأزرار إلى استخدام خاصية اللمس بالهواتف الذكية .

وتابع    الدكتور سامح الأنصارى ، رئيس قسم الصوتيات   بكلية الأداب جامعة الإسكندرية ،  أن الطفرة التكنولوجية قامت بدورها من تحويل الهواتف الذكية من وسيلة إتصال لوسائل تواصل إجتماعى .
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