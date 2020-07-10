سامح الأنصاري: ثورة تكنولوجيا المعلومات أحدثت طفرة بـ الهواتف الذكية.. فيديو

قال الدكتور سامح الأنصارى، رئيس قسم الصوتيات بكلية الأداب جامعة الإسكندرية، إن العالم شهد خلال الأعوام الماضية ثورة تكنولوجيا المعلومات نتج عنها طفرات كبيرة .





وأوضح ، رئيس قسم الصوتيات بكلية الأداب جامعة الإسكندرية ، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن ثورة تكنولوجيا المعلومات نتج عنها ظهور الإنترنت فى أواخر حقبة التسعينيات .





وأشار الدكتور سامح الأنصارى ، إلى أن تكتولوجيا المعلومات ساهمت أيضأ بصورة كبيرة فى تحويل التطبيقات التى يتم إنشاؤها على أجهزة الحاسوب الآلى إلى مواقع إلكترنية على الهواتف المحمولة .





ولفت رئيس قسم الصوتيات بكلية الأداب جامعة الإسكندرية ، لتطوير أجهوة الاتصالات وحدوث طفرات تدريجية فى شكل الهواتف المحمولة من الاستخدام بالأزرار إلى استخدام خاصية اللمس بالهواتف الذكية .





وتابع الدكتور سامح الأنصارى ، رئيس قسم الصوتيات بكلية الأداب جامعة الإسكندرية ، أن الطفرة التكنولوجية قامت بدورها من تحويل الهواتف الذكية من وسيلة إتصال لوسائل تواصل إجتماعى .