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أخبار العالم

إصابة جنديين إسرائيليين من حرس الحدود قرب مستوطنة يتسهار

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:31 ص
إصابة جنديين إسرائيليين
إصابة جنديين إسرائيليين من حرس الحدود قرب مستوطنة يتسهار
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سمر صالح
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنديين من عناصر حرس شرطة الحدود الاسرائيلية، بجراح طفيفة، جراء اعتداء عشرات المستوطنين عليهم، قرب مستوطنة يتسهار.
 
وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن عشرات المستوطنين اعتدوا على جنديين من قوات حرس الحدود قرب مستوطنة "يتسهار"، وتسببوا لهم بإصابات طفيفة.
 
وقالت القناة، إن المستوطنين قاموا بإشعال الإطارات، ورش قوات حرس الحدود بغاز الفلفل، وألقوا عليهم الحجارة، ومنعوهم من هدم منزل غير قانوني قرب المستوطنة.
 
وأضافت القناة، انه تم اعتقال مستوطن واحد فقط، من بين 30 مستوطنا متطرفا، من سكان مستوطنة يتسهار، الذين شاركوا في هذه الحادثة.  
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