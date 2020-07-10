وقعت في حب فيولا للأبد.. ريبيري ينفي رحيله عن فيورنتينا

نفى النجم الفرنسي فرانك ريبيري نجم فريق فيورنتينا الإيطالي ما تردد عن رحيله عن الفيولا بنهاية الموسم الجاري.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن رغبة فرانك ريبيري في مغادرة فيورنتينا بعد تعرض منزله بمدينة فلورنسا للسرقة.





وكتب ريبيري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام":" ما أقوله هو ما أفعله، في هذه الأثناء أرتدي حذائي وارغب في إسعاد جميع مشجعي فيورنتينا، والباقي لا يهمني كثيرا".





وأضاف:" لقد وقعت في حب فيورنتينا.. فيولا إلى الأبد".





وشارك ريبيري مع فيورنتينا في 16 مباراة في مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.