احذر.. اهتمامك الزائد بسيارتك يعرضها للتلف

سيارتك هي بيتك الثاني الذي تهتم بتنظيفة وترتيبة ومن الأمور التي يحرص عليها بعض قائدي السيارات هي غسيل سياراتهم بأنفسهم بصورة دورية، وذلك من أجل أن تظهر بشكل جميل ولائق، لكن في بعض الأحيان يتسبب الغسل الكثير للسيارة في جلب الأضرار لها وفي هذا السياق نطرح هذا الموضوع .
لذلك عند غسل السيارة بنفسك يجب أن تقلل كمية المياه التي يستخدمها، وأن يجفف السيارة جيدا، حتى لا تتعرض للتآكل والصدأ، وفي حال عدم إجادته لعملية الغسل والتجفيف يُفضّل أن يلجأ إلى المراكز المتخصصة لتلاشي الاضرار التي يمكن ان تقع لسيارتك .
كثرة غسيل السيارة و تعريضها للمياه والصابون أثناء الغسل يؤدي إلى إصابة هيكل السيارة بالإضرار، ويرجع ذلك إلى تخلل المياه والمواد الكيميائية الخاصة بالتنظيف إلى ثنايا ودواخل السيارة، وفي المعتاد لا يتمتع قائد السيارة بخبرة مراكز التنظيف في كيفية تجفيف السيارة من المياه ومواد التنظيف، وهو ما قد يسبب إصابة هيكل السيارة بالتآكل والصدأ بفعل تلاشي الطبقات العازلة من عليها.
مما يضطر قائد السيارة إلى إصلاح وعلاج مشكلة التآكل والصدأ، حيث يقوم بإزالة الجزء التالف من هيكل السيارة وتغييره، ومن ثم يمن الأمور التي يحرص عليها بعض قائدي السيارات هي تنظيف وغسل سياراتهم بأنفسهم بصورة دورية، وذلك من أجل أن تظهر بشكل جميل ولائق، لكن في بعض الأحيان يتسبب الغسل الكثير للسيارة في جلب الأضرار لها وهو ما لا يرغب بة قائد السيارة .
لذلك عند غسل السيارة بنفسك يجب أن تقلل كمية المياه التي يستخدمها، وأن يجفف السيارة جيدا، حتى لا تتعرض للتآكل والصدأ، وفي حال عدم إجادته لعملية الغسل والتجفيف يُفضّل أن يلجأ إلى المراكز المتخصصة لتلاشي الاضرار التي يمكن ان تقع لسيارتك .