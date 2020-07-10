احذر.. اهتمامك الزائد بسيارتك يعرضها للتلف

كثرة غسيل السيارة و تعريضها للمياه والصابون أثناء الغسل يؤدي إلى إصابة هيكل السيارة بالإضرار، ويرجع ذلك إلى تخلل المياه والمواد الكيميائية الخاصة بالتنظيف إلى ثنايا ودواخل السيارة، وفي المعتاد لا يتمتع قائد السيارة بخبرة مراكز التنظيف في كيفية تجفيف السيارة من المياه ومواد التنظيف، وهو ما قد يسبب إصابة هيكل السيارة بالتآكل والصدأ بفعل تلاشي الطبقات العازلة من عليها.



