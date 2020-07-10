للراغبين في أداء فريضة الحج.. تعرف على آخر موعد للتسجيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية ان أخر ميعاد لتسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة هو اليوم الجمعة.





وكانت الوزارة قد حددت في بيان سابق إن أولوية الحج هذا العام سيكون لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا.





كما بين البيان ان ايضا الأولوية ستكون لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 و 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.





جدير بالذكر أن وزارة الحج قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام من غير السعوديين، المقيمين داخل المملكة، ابتداء من الاثنين الماضي ولمدة 5 أيام.





وذكرت إنه سيتم اختيار الحجاج غير السعوديين إلكترونيا من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها، حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة.