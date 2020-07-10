تقديرا لجهودها.. تعيين مواطن في المسجد النبوي بعد وفاة زوجته بكورونا

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس قرارا بتعيين الأستاذ تركي بن عبدالله الخيبري موظفا في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي.





وأعلن الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين، وفقا لـ"واس" أن هذا القرار يأتي نظير ما قدمته زوجته الممرضة نجود الخيبري –رحمها الله- من تضحية إنسانية، إذ وافتها المنية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).





ودعا السديس، الله - عز وجل- أن يرحمها ويغفر لها ويتجاوز عنها ويتقبلها في الشهداء، وأن يحمي جميع الممارسين الصحيين وأبطال الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة.





وأثنى الرئيس العام، على دور إدارة هيئة المسجد الحرام ضمن حملة (معًا محترزون، جميعًا حذرون).



